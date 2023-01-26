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15:02, 26 января 2023Мир

Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Чавушоглу заявил, что Турция не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией по НАТО

Фото: Umit Bektas / Reuters

Анкара на данный момент не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО. О приостановке переговоров заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Также министр добавил, что Анкара не получала официального предложения о разделении заявок Швеции и Финляндии в НАТО, дабы ускорить процесс принятия Хельсинки в альянс, с которыми у Турции не возникло разногласий в ходе переговоров.

Ранее зампреда турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что Турция якобы может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) подобные планы опровергли.

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Виктория Кондратьева
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