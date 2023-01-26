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19:51, 26 января 2023Ценности

Роналду похвастался часами за 54 миллиона рублей

Футболист Криштиану Роналду показал часы бренда Jacob&Co за 54 миллиона рублей

Кадр: @jacobandco

Португальский футболист Криштиану Роналду похвастался дорогостоящими наручными часами ювелирного бренда Jacob&Co. Соответствующие кадры появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По информации издания Hypebeast, спортсмен показал фанатам эксклюзивный аксессуар зеленого цвета, украшенный 300 драгоценными минералами граната. При этом корпус часов выполнен из белого золота, а ремешок — из кожи аллигатора. Стоимость данной модели Caviar Flying Tourbillon Tsavorite составляет 780 тысяч долларов (54 миллиона рублей).

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Известно, что часы выпустили в единственном экземпляре специально для футболиста. В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Зеленый цвет часов был выбран создателями как символ исламской религии.

Ранее в январе популярный российский блогер Даня Милохин похвастался роскошным украшением и стопкой денег. На размещенных в сторис снимках (на момент написания новости они были удалены) 21-летний инфлюэнсер продемонстрировал часы люксового бренда Rolex, украшенные бриллиантами.

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Екатерина Ештокина
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