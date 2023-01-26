Во Франции назвали передачу танков Киеву подготовкой к Третьей мировой войне

Французский политик Филиппо назвал передачу танков Киеву шагом к Третьей мировой войне

Поставка американских и немецких танков Украине является безумным шагом. На это в своем Twitter указал бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что западные «ястребы» — сторонники эскалации — с самого начала конфликта на Украине выстраивали политику кратчайшего пути к Третьей мировой войне. Французский политик призвал выбираться из этого безумия и начать поиски мирного урегулирования. Также Филиппо потребовал не допустить передачу Киеву танков Leclerc.

Ранее Филиппо возмутился намерением Парижа передать Украине 100 миллионов евро, несмотря на финансовые трудности внутри страны. Он обратил внимание, что во Франции нет денег «ни на пенсии, ни на больницы».

25 января власти США приняли решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Помимо этого, Вашингтон также предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков. До этого Великобритания заявила о передаче Киеву эскадрона (батальона) танков Challenger 2.