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16:06, 26 января 2023Бывший СССР

На Украине объявили новых заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Костин объявил трех новых заместителей

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Генеральный прокурор Андрей Костин объявил, что его первым заместителем стал Алексей Хоменко, а Виктория Литвинова и Антон Войтенко заняли должности заместителей главы ведомства. Об этом сообщил офис генпрокурора в Telegram.

«Генеральный прокурор Андрей Костин представил коллективу офиса генерального прокурора нового первого заместителя генпрокурора и двух заместителей», — сказано в заявлении. Уточняется, что Хоменко был заместителем генпрокурора с сентября 2022 года, а ранее занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры. Теперь в его обязанности входит надзор за соблюдением законов органами безопасности.

Согласно заявлению, Литвинова являлась заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры. Ее новой задачей стала работа по противодействию нарушениям прав человека в правоохранительной сфере и защита интересов детей. Войтенко, возглавлявший Львовскую облпрокуратуру, будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований (ГБР), а также специализированной прокуратуры в военной сфере.

Ранее стало известно об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко. Отмечается, что он покинул свой пост по собственному желанию.

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Кристина Есикова
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