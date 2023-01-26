На Украине объявили новых заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Костин объявил трех новых заместителей

Генеральный прокурор Андрей Костин объявил, что его первым заместителем стал Алексей Хоменко, а Виктория Литвинова и Антон Войтенко заняли должности заместителей главы ведомства. Об этом сообщил офис генпрокурора в Telegram.

«Генеральный прокурор Андрей Костин представил коллективу офиса генерального прокурора нового первого заместителя генпрокурора и двух заместителей», — сказано в заявлении. Уточняется, что Хоменко был заместителем генпрокурора с сентября 2022 года, а ранее занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры. Теперь в его обязанности входит надзор за соблюдением законов органами безопасности.

Согласно заявлению, Литвинова являлась заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры. Ее новой задачей стала работа по противодействию нарушениям прав человека в правоохранительной сфере и защита интересов детей. Войтенко, возглавлявший Львовскую облпрокуратуру, будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований (ГБР), а также специализированной прокуратуры в военной сфере.

Ранее стало известно об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко. Отмечается, что он покинул свой пост по собственному желанию.