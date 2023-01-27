Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болонья
Сегодня
20:30 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|20-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
22:30 (Мск)
Штутгарт
Германия - Бундеслига|18-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:28, 27 января 2023Спорт

Тренер Волкановски раскрыл план на бой с Махачевым

Тренер Волкановски заявил, что его подопечному нужно меньше бороться в бою с Махачевым

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкановски, раскрыл план на поединок против россиянина Ислама Махачева в рамках турнира UFC 284. Специалист высказался на канале Submission Radio в YouTube.

По словам Лопеса, они готовы к тому, что оппонент проведет тейкдаун. «Вопрос в том, сможет ли Махачев удержать Алекса. Вот это действительно важно», — сказал тренер.

Специалист также отметил, что его подопечному нужно постараться как можно меньше бороться с Махачевым, так как этот компонент является его главным козырем. При этом Лопес добавил, что невысокий рост и короткие руки Волкановски могут помочь ему противостоять захватам.

Махачев и Волкановски подерутся в ночь на 12 февраля в Австралии. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, полулегковес Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
LVMH подсчитал убытки после ухода Sephora из России
Командир «Ахмата» заявил о завершении окружения Артемовска
Британский полковник предрек успех армии России на востоке Украины
Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией
Стилист рассказала о правилах покупок во время распродаж
Появились подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова
Стало известно о потерях подкреплений ВСУ на подступах к Артемовску
Польша призвала Запад поставлять Украине наступательное вооружение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.