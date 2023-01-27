Тренер Волкановски раскрыл план на бой с Махачевым

Тренер Волкановски заявил, что его подопечному нужно меньше бороться в бою с Махачевым

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкановски, раскрыл план на поединок против россиянина Ислама Махачева в рамках турнира UFC 284. Специалист высказался на канале Submission Radio в YouTube.

По словам Лопеса, они готовы к тому, что оппонент проведет тейкдаун. «Вопрос в том, сможет ли Махачев удержать Алекса. Вот это действительно важно», — сказал тренер.

Специалист также отметил, что его подопечному нужно постараться как можно меньше бороться с Махачевым, так как этот компонент является его главным козырем. При этом Лопес добавил, что невысокий рост и короткие руки Волкановски могут помочь ему противостоять захватам.

Махачев и Волкановски подерутся в ночь на 12 февраля в Австралии. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, полулегковес Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.