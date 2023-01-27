Гость шоу Корчевникова высказался о проблемах со слухом у телеведущего

Актер Гогунский заявил, что телеведущий Корчевников считывает речь с помощью гаджетов

Актер Виталий Гогунский, побывавший на съемках программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», рассказал о состоянии слуха ведущего передачи Бориса Корчевникова. В интервью Blitz+ гость шоу заявил, что речь Корчевникову помогают считывать специальные гаджеты.

Гогунский опроверг предположения о том, что у ведущего, помимо проблем со слухом, есть сложности с дикцией и артикуляцией. По его словам, на съемках с Корчевниковым он не заметил странностей.

«У него есть проблемы со слухом, и он считывает мою речь. Удивительно, насколько профессионально это делает — ему помогают определенные гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и ему в письменном виде сразу предоставляют», — сказал актер. Он также назвал Корчевникова Бетховеном российской журналистики.

В 2020 году СМИ сообщили, что телеведущий стал плохо слышать и читает ответы гостей передачи по губам. Однако концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг информацию о его недомогании.

Позднее ведущий рассказал, что проблемы со слухом начались у него после перенесенного во младенчестве менингита. Помимо того, летом 2022 года Корчевников сообщил, что перенес операцию на слуховом нерве. После вмешательства у него возникли сложности со здоровьем, включая трудности в коммуникации с окружающими людьми.