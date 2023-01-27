Российский теннисист Хачанов вылетел с Australian Open

Российский теннисист Хачанов в полуфинале проиграл Циципасу и вылетел с Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном матче Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Спортсмены провели на корте 3 часа 21 минуту.

Хачанов был последним представителем России на Australian Open. Ранее в четвертьфинале турнир покинул Андрей Рублев. Во встрече за право выступить в 1/2 финала он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.