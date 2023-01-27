Состояние Костомарова продолжило улучшаться

«Матч ТВ»: общее состояние легких госпитализированного фигуриста Костомарова улучшилось

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться. Новые подробности лечения спортсмена сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Поддержка аппарата искусственной вентиляции легких осталась, общее состояние легких улучшилось», — заявил он. Другой источник подтвердил в разговоре с РБК положительную динамику состояния спортсмена и добавил, что процесс восстановления будет небыстрым.

25 января появилась информация, что у Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Кардиологи решали, можно ли вылечить его медикаментами или потребуется операция.

Днем ранее сообщалось, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Отмечалось, что врачи продолжают лечение и вводят спортсмену снотворное для полного восстановления организма.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.