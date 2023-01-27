Захарова сообщила, что Лавров встретится с главой МИД Пакистана в Москве 30 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в понедельник, 30 января. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематик», — рассказала она.

Отмечается, то главы внешнеполитических ведомств встретятся в Москве.

Ранее стало известно, что Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов. Министр нефти Пакистана Мусадик Малик отметил, что страна начнет импортировать сырую российскую нефть в апреле после согласования сторонами коммерческих условий поставок.