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13:23, 27 января 2023Мир

Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Захарова сообщила, что Лавров встретится с главой МИД Пакистана в Москве 30 января

Фото: MFA Russia / Globalloopress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в понедельник, 30 января. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематик», — рассказала она.

Отмечается, то главы внешнеполитических ведомств встретятся в Москве.

Ранее стало известно, что Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов. Министр нефти Пакистана Мусадик Малик отметил, что страна начнет импортировать сырую российскую нефть в апреле после согласования сторонами коммерческих условий поставок.

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Варвара Кошечкина
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