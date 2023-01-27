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02:25, 27 января 2023Мир

Лавров обвинил США и Европу в желании восстановить колониализм в Африке

Лавров заявил, что США и Европа хотят восстановить колониальную зависимость Африки
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США и страны Европы в желании восстановить колониальную зависимость Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на то, что западные делегации регулярно появляются в африканских государствах и требуют от них не сотрудничать с Россией, «не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде».

Лавров отметил, что африканский континент обладает колоссальным экономическим потенциалом, богат природными ресурсами, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. «И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», — заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров обвинил Запад в использовании Украины в качестве плацдарма для проведения колониальной политики в отношении русскоязычного населения. По его словам, западные страны долгое время создавали причины для использования Украины в качестве инструмента тотальной гибридной войны против России.

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Марина Совина
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