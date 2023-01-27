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12:06, 27 января 2023Мир

Раскрыты сроки первой встречи нового посла США в МИД России

Новый посол США в Москве Трейси проведет встречу в МИД России на следующей неделе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Новый посол США в Москве Линн Трейси проведет первую встречу в МИД России на следующей неделе. Сроки раскрыли в американском посольстве, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг», — рассказал представитель американской дипмиссии.

Трейси прибыла в Москву 26 января. Она стала первой женщиной на посту диппредставителя США в РФ. Отмечалось, что она планирует работать с властями России над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, а также расширением штата американского посольства.

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Виктория Кондратьева
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