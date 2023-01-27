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22:55, 27 января 2023Мир

В СПЧ ООН заявили о росте случаев дискриминации россиян в Швейцарии

Представитель РФ в СПЧ ООН Сукачева: в Швейцарии выросло число дискриминации россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российское представительство в Совете ООН по правам человека (СПЧ) обеспокоено из-за роста числа случаев дискриминации в отношении россиян в Швейцарии, сообщила представитель российской делегации Кристина Сукачева. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, швейцарские банки начали массово проверять основания для открытия счетов при подаче заявлений россиянами, не состоящими в санкционных списках. Они изучают данные российских клиентов, которые не имеют гражданства Швейцарии или стран Евросоюза, на предмет пересмотра банковских отношений с ними.

Сукачева добавила, что специалисты регистрировали случаи бытового расизма и травли детей россиян. Она призвала Берн принять закон и бороться с расовой дискриминацией, ксенофобией.

Ранее в МИД РФ заявили о «тотальной дискриминации» россиян на Западе. Нарушения прав граждан России в странах «коллективного Запада» стали массовыми после начала спецоперации страны на Украине.

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Марина Совина
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