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16:08, 27 января 2023Россия

Российский капитан объяснил массовые поставки танков Украине

Аналитик Хроленко объяснил поставки танков Украине попыткой НАТО изменить соотношение сил

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Александр Хроленко считает, что массовые поставки танков на Украину связаны с попыткой Запада изменить тактику и соотношение сил в конфликте. Свое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я расцениваю это как панику в рядах НАТО. Потому что они видят, что Вооруженные силы Украины эффективно уничтожаются российскими войсками», — объяснил эксперт.

Хроленко предположил, что 200-300 бронированных машин Leopard или Abrams вряд ли окажут влияние на положение украинской армии. В случае же, если Европа передаст все свои имеющиеся запасы вооружения, около двух тысяч Leopard — их хватит не более чем на год сопротивления.

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Ранее официальные лица США в беседе с Bloomberg признались, что действия российских войск в ходе спецоперации за последние месяцы истощили военный потенциал Киева. Так, противостояние в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) «отвлекло» украинскую армию и подорвало ее шансы на проведение контрнаступательных операций на других направлениях.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В свою очередь власти США приняли решение поставить Киеву 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

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Варвара Кошечкина
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