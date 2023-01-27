Россия захотела помочь Эритрее в поддержании ее оборонных возможностей

Лавров заявил о готовности России помочь Эритрее в поддержании ее оборонных возможностей

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Эритреи Исайясом Афеворки заявил о готовности помочь государству в поддержании ее оборонных возможностей. Об этом сообщает ТАСС.

«Готовы удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей», — сказал дипломат.

Кроме того, Лавров выразил готовность Москвы сотрудничать с африканской страной и по гуманитарным вопросам, увеличить количество стипендий, которые поступают от правительства России.

23 декабря 2009 года Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Эритрею, это решение было поддержано всеми постоянными членами Совета Безопасности, кроме Китая. В 2019 году президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи в связи с принятием соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.