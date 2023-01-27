Убивших и расчленивших бизнесмена двоих россиян приговорили к длительным срокам

В Туле суд приговорил россиян к 21 и 22 годам колонии за убийство и расчленение бизнесмена

Тульский областной суд приговорил двоих жителей Тульской и Тверской областей к 21 и 22 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена, останки которого нашли на мусорном полигоне в Подмосковье. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиян 40 и 45 лет признали виновными статьям 162 («Разбой»), 105 («Убийство»), 166 («Неправомерное завладение автомобилем»). Следствие и суд установили, что 6 января 2022 года фигуранты избили, заставили назвать пин-коды банковских карт, а затем убили генерального директора строительной компании ООО «Новый дом». На машине предпринимателя мужчины подъехали к банкомату и сняли 304 тысячи рублей. После этого его убили, и один из преступников расчленил тело и в полимерных пакетах вывез на полигон Московской области. Осужденных задержали в январе и феврале прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области арестован зарубивший соседа во Всеволожске россиянин.