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18:01, 27 января 2023Силовые структуры

Экс-губернатор Фургал выступит с последним словом перед присяжными 30 января

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал 30 января выступит в суде с последним словом

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступит перед присяжными с последним словом 30 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мособлсуд.

Сейчас суд объявил перерыв до 10 утра понедельника, 30 января. В этот день адвокаты закончат выступать в прениях, после чего планируется выступление Фургала.

Отмечается, что дело слушает Люберецкий городской суд с участием присяжных, заседания проходят в выездном формате в здании Мособлсуда.

23 января представитель гособвинения в лице прокуратуры попросил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений. Его обвиняют в убийствах коммерсантов в 2004-2005 годах. Также ему предъявили новое обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества.

Фургал не признает своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. Его задержали в ночь на 9 июля 2020 года.

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Елизавета Новикова
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