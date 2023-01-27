Путин поручил поднять МРОТ выше уровня инфляции

Путин поручил правительству повышать в 2023 году МРОТ с опережением темпов роста инфляции

В 2023 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России должно опережать темпы роста инфляции. Такое поручение дал правительству президент страны Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству России обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда», — указано в сообщении. Отчет должен быть подготовлен до 1 июля 2023 года.

Глава государства неоднократно указывал на важность опережения темпов роста цен уровнем индексации МРОТ и другими составляющими, которые влияют на уровень реальных доходов россиян. В конце января Путин также напомнил, что вопрос благосостояния граждан остается одним из самых животрепещущих, но многое не доведено до планировавшегося уровня. С 1 января, МРОТ в России вырос до 16 242 рублей в месяц, при этом годом ранее показатель составлял 15 279 рублей.

При этом слишком быстро останавливать рост цен в стране нельзя, поскольку это может вызвать сбои в экономике, считает президент. По его словам, в первом квартале инфляция ожидается на уровне пяти процентов, после чего есть тенденция к дальнейшему снижению. По итогам года инфляция составила 11,9 процента.