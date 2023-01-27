Пушков прокомментировал заявления США об условиях смягчения санкций

Сенатор Пушков: США не послали новый сигнал о готовности к переговорам о смягчении санкций

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об условиях смягчения санкций.

По его словам, Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности Соединенных Штатов к переговорам. «Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку», — написал сенатор.

Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон готов смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил России. Она подчеркнула, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ответ на заявление Нуланд глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что на данный момент Москва не видит готовности США к переговорам о смягчении антироссийских санкций.