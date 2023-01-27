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21:38, 27 января 2023Спорт

Противник российского спорта оценил позицию МОК по допуску страны к турнирам

Шведский биатлонист Самуэльссон назвал странной позицию МОК по допуску России к турнирам

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, оценил позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к турнирам. Его слова приводит Expressen.

Спортсмен назвал решение грустным и странным, отметив, что рекомендации от весны 2022 года были правильными. По его мнению, нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских атлетов. «По-моему, наивно думать, что политика и спорт не связаны», — подытожил Самуэльссон.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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