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20:04, 27 января 2023Мир

Франция пообещала Украине вернуть суверенитет

Глава МИД Франции Колонна заявила о намерении Парижа помочь Украине вернуть суверенитет

Фото: Filip Singer - Pool / Getty Images

Париж должен помочь Украине вернуть свой суверенитет. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале МИД Румынии.

«К сожалению, сегодня — время воевать, и мы должны помочь Украине не только защищаться, но также восстановить свою независимость и суверенитет», — сказала она на мероприятии, проводимом совместно с ее голландским и румынским коллегами.

По словам французского дипломата, диалог с Россией можно будет возобновить, «когда Украина сможет сбалансировать расстановку сил». Колонна подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не искал войны, он всегда хотел диалога и продолжает это делать».

Ранее пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Париж не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку танков Leclerc Вооруженным силам Украины.

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Глеб Бажуткин
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