В США спрогнозировали проблемы с передачей танков Украине

Washington Post: Украина столкнется с логистическими проблемами из-за танков НАТО

Отправка танков НАТО Украине, которую согласовали ее западные партнеры, будет сопровождаться логистическими препятствиями. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам старшего научного сотрудника лондонского Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, успех применения западных танков зависит от уровня подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и того, насколько хорошо новые танковые подразделения окажутся интегрированы с другими частями армии.

Эксперт по танкам в военно-промышленной компании Janes Сонни Баттерворт в свою очередь отметил, что сочетание различных танков приведет к большим сложностям. Так, по его словам, британские танки Challenger 2 используют боеприпасы, отличающиеся от стандартов НАТО. Кроме того, есть различия и между танками Leopard 2: финское вооружение может иметь отличную от испанской систему управления огнем или систему связи. Баттерворт считает, что украинские военные таким образом столкнутся с необходимостью обслуживать танки разными запчастями.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с изданием заявил, что эксплуатация танков Abrams потребует серьезной подготовки и обучения, которое будет проходить за пределами Украины. Еще один собеседник издания заявил, что одной из проблем является то, что в США запрещен экспорт танков с засекреченными пакетами брони, в состав которой входит обедненный уран.

Ранее власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Украинские официальные лица, в свою очередь, инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.