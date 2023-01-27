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14:55, 27 января 2023Ценности

Женщина с кривыми зубами посетила хирурга 12 раз и показала результат

61-летняя британка Оливия Брюс установила протез вместо кривых зубов и показала результат

Фото: unsplash

Жительница Великобритании Оливия Брюс показала кривые от природы зубы до визита к хирургу и изменившуюся после его вмешательства внешность. Соответствующие фото публикует издание Independent.

Ныне 61-летняя героиня материала рассказала, что упала в фонтан и повредила передний зуб в детстве, вследствие чего ее лицо сильно исказилось. Сначала женщина поделилась снимками до хирургических манипуляций: на кадрах видно, что ее натуральные зубы торчат в разные стороны. «Выходя замуж, я даже не улыбалась для свадебных фотографий», — пожаловалась британка.

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Затем Брюс продемонстрировала результат стоматологической процедуры, которую она сделала спустя десятки лет. На опубликованном фото она запечатлена с ровными зубами естественного оттенка. Известно, что во время лечения женщина посетила клинику в Венгрии 12 раз, после чего врачи смогли установить ей мостовидный протез (конструкция из двух коронок, между которыми располагаются искусственные зубы — прим. «Ленты.ру»).

В заключение героиня материала призналась, что теперь регулярно получает комплименты от близких по поводу ее новой улыбки. «Люди говорят, что у меня прекрасные зубы и что они в восторге от моей внешности», — отметила она.

Ранее в январе блогерша из Великобритании Кэти Инглис поставила виниры за полмиллиона рублей в Турции и поделилась негативным опытом. По ее словам, после установки керамических накладок она стала испытывать сильную боль. Кроме того, женщина призналась, что во время проведения манипуляций врач пролечил ей 13 корневых каналов в зубах, в связи с чем они стали мертвыми.

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Екатерина Ештокина
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