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19:30, 27 января 2023Мир

Белый дом не увидел признаков завершения конфликта на Украине

В Белом доме заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине

Фото: Andriy Andriyenko / AP

США не удивляют запросы Украины на поставки истребителей, дискуссии на эту тему идут, но пока никаких объявлений о поставках нет. При этом Вашингтон не видит признаков завершения конфликта, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

В США не раз подчеркивали, что пока не могут прокомментировать поставки Украине современных истребителей, произведенных на Западе. На них, как сообщается, активно настаивают украинские чиновники, к тому же призывал и президент республики Владимир Зеленский. Пока страны Евросоюза также не приняли решение по этому вопросу.

США и Германия 25 января объявили о решении отправить Киеву танки. Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Другие страны ЕС также обещают обеспечить поставки танков Киеву.

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Виктория Кондратьева
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