Белый дом не увидел признаков завершения конфликта на Украине

В Белом доме заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине

США не удивляют запросы Украины на поставки истребителей, дискуссии на эту тему идут, но пока никаких объявлений о поставках нет. При этом Вашингтон не видит признаков завершения конфликта, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

В США не раз подчеркивали, что пока не могут прокомментировать поставки Украине современных истребителей, произведенных на Западе. На них, как сообщается, активно настаивают украинские чиновники, к тому же призывал и президент республики Владимир Зеленский. Пока страны Евросоюза также не приняли решение по этому вопросу.

США и Германия 25 января объявили о решении отправить Киеву танки. Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Другие страны ЕС также обещают обеспечить поставки танков Киеву.