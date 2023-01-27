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17:19, 27 января 2023Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре заверили в верности УПЦ

В Киево-Печерской лавре заявили, что монахи верны канонической УПЦ

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Служители Киево-Печерской лавры верны канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ее главе митрополиту Онуфрию (Березовскому), несмотря на желании некоторых стать сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом на фоне гонений на УПЦ заявил наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), передает РИА Новости.

«Заверяем вас, что мы были, есть и будем в Истине и верны своей канонической Церкви и ее предстоятелю — блаженнейшему митрополиту Онуфрию», — прокомментировал он заявление главы ПЦУ Епифания, по мнению которого насельники Киево-Печерской лавры перейдут или якобы хотят стать членами Православной церкви Украины.

Митрополит напомнил, что Киево-Печерскую лавру и УПЦ притесняют власти республики. Как он утверждает, ссылаясь на украинское законодательство, все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Наместник призвал не верить заявлениям об изменении позиции служителей.

Ранее в Верховной Раде предложили запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата. Соответствующий законопроект рекомендовал комитет гуманитарной политики. Кроме того, в ноябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в зданиях УПЦ. Под соответствующие мероприятия попали Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Корецкий Свято-Троицкий монастырь и помещения Сарненско-Полесской епархии.

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Кристина Есикова
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