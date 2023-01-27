Врач назвал простой способ избавиться от боли в пояснице

Врач Агапкин рекомендовал прикладывать к пояснице грелку через полотенце для снятия боли

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал простой способ избавиться от мышечной боли в пояснице, который может послужить альтернативой согревающим мазям. Рекомендации специалиста прозвучали в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о боли в пояснице, которая возникла, к примеру, после резкого движения, Агапкин заявил, что она успешно купируется теплом. «Здесь намного эффективнее простое домашнее средство. Мы берем обычное полотенце, мочим его в теплой воде, отжимаем, прикладываем к пояснице, после чего берем обычную грелку, наполняем ее кипятком и дальше прикладываем через это мокрое полотенце», — рассказал врач.

Он также отметил, что это средство считается одним из наиболее действенных при снятии мышечных спазмов.

Ранее Агапкин в эфире «О самом главном» развеял распространенный миф о тростниковом сахаре. Он заверил, что такой сахар не полезнее белого.

Перед этим Агапкин также предостерег зрителей от использования гаджетов по время приема пищи. По словам специалиста, такая привычка приводит к перееданию.