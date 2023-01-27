Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 27 января 2023Интернет и СМИ

Врач назвал простой способ избавиться от боли в пояснице

Врач Агапкин рекомендовал прикладывать к пояснице грелку через полотенце для снятия боли

Фото: Shutterstock

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал простой способ избавиться от мышечной боли в пояснице, который может послужить альтернативой согревающим мазям. Рекомендации специалиста прозвучали в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о боли в пояснице, которая возникла, к примеру, после резкого движения, Агапкин заявил, что она успешно купируется теплом. «Здесь намного эффективнее простое домашнее средство. Мы берем обычное полотенце, мочим его в теплой воде, отжимаем, прикладываем к пояснице, после чего берем обычную грелку, наполняем ее кипятком и дальше прикладываем через это мокрое полотенце», — рассказал врач.

Он также отметил, что это средство считается одним из наиболее действенных при снятии мышечных спазмов.

Ранее Агапкин в эфире «О самом главном» развеял распространенный миф о тростниковом сахаре. Он заверил, что такой сахар не полезнее белого.

Перед этим Агапкин также предостерег зрителей от использования гаджетов по время приема пищи. По словам специалиста, такая привычка приводит к перееданию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе нашли основания заимствовать российские активы для Украины
В бундестаге исключили возможность поставки истребителей Украине
Москалькова заявила об обсуждении вопроса обмена ранеными с Украиной
В Совфеде заявили о позорном провале ЕС при «легализации» российских активов
Звезда «Блэйда» назвал современные фильмы Marvel бесполезным мусором
Врач назвал простой способ избавиться от боли в пояснице
Россияне поспешили избавиться от долгов
На российской трассе столкнулись восемь автомобилей
Диетолог связал употребление сахара с депрессией
Российская биатлонистка-чемпионка рассказала о детстве в детдоме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.