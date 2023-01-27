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02:00, 27 января 2023Из жизни

Мужчина устал быть человеком и стал волком

Японец захотел стать животным и потратил 1,6 миллиона рублей на реалистичный костюм волка

Фото: Zeppet Workshop

Тору Уэда, 32-летний инженер из японского города Токио, захотел стать волком и потратил три миллиона иен (1,6 миллиона рублей) на реалистичный костюм для перевоплощения в животное. Об этом сообщает LADbible.

Костюм изготовила компания Zeppet, производящая реквизит для телешоу и фильмов. Перед этим мужчина несколько раз встречался с сотрудниками компании, делился с ними фотографиями волков и обсуждал мельчайшие детали костюма.

По словам японца, он устал быть человеком и чувствует себя свободным, когда становится волком. «Когда я надеваю свой костюм, то чувствую, что больше не являюсь человеком. Я свободен от человеческих отношений. Я могу забыть о всех неприятностях, связанных с работой и другими вещами», — объясняет он.

Когда я смотрю в зеркало, я вижу волка, и это очень волнующе

Тору Уэдаинженер в костюме волка

Несмотря на желание как можно чаще перевоплощаться в волка, Тору Уэда не желает ходить в костюме волка по улицам. Он также не собирается надевать его на маскарады.

Мужчина наряжается, когда приглашает к себе друзей. По его словам, они рады за него, хотя никто из них не любит носить такие костюмы сам.

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Алиса Удовик
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