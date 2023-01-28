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08:37, 28 января 2023Силовые структуры

Получившего девять лет за взятку управленца ЦЭНКИ оправдали

«Ъ»: кассационный суд оправдал экс-замглавы ЦЭНКИ Арустамова, получившего 9 лет за взятку
Марат Арустамов

Марат Арустамов. Фото: АО «ЦЭНКИ»

Кассационный суд оправдал бывшего заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марата Арустамова, который в июле прошлого года получил девять лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, суд отклонил апелляционное представление прокуратуры и утвердил оправдательное решение в отношении управленца. Судебная коллегия, проанализировав доказательства, представленные для суда первой инстанции, пришла к выводу, что события преступления не установлено.

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Отмечается, что обвинительный приговор был отменен, за Арустамовым признано право на реабилитацию. Сам фигурант на протяжении всего рассмотрения дела вину не признавал, настаивая на том, что его оговорили.

В июне 2022 года Измайловский суд Москвы осудил экс-замглавы ЦЭНКИ на девять лет колонии строгого режима по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2020 году осужденный получил через посредника три миллиона рублей от руководителя фирмы «Респект-СМ», строившей жилье для сотрудников космодрома «Восточный».

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Марина Совина
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