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05:00, 28 января 2023Мир

Байден высказался о теракте в Иерусалиме

Президент США Джо Байден назвал теракт в Иерусалиме атакой на цивилизованный мир
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Американский президент Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал теракт в Иерусалиме атакой на цивилизованный мир, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Политик провел переговоры с израильским премьером Нетаньяху. Он обсудил с ним теракт в Иерусалиме. «Президент дал понять, что это было нападением на цивилизованный мир», — высказались в пресс-службе. В Белом доме предложили необходимую поддержку правительству и народу Израиля.

В результате стрельбы, которая произошла в синагоге в Восточном Иерусалиме, погибли восемь человек, как минимум десять получили травмы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт.

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Марина Совина
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