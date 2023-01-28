На внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль

На 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль

В Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что для движения временно была перекрыта крайняя правая полоса. В настоящий момент движение восстановлено. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее в тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Из-за возгорания движение в тоннеле в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) было полностью перекрыто.

До этого в Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся автомобиль. Из-за произошедшего временно было затруднено движение по двум полосам из пяти на внешней стороне кольца.