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23:58, 28 января 2023Россия

На внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль

На 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что для движения временно была перекрыта крайняя правая полоса. В настоящий момент движение восстановлено. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее в тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Из-за возгорания движение в тоннеле в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) было полностью перекрыто.

До этого в Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся автомобиль. Из-за произошедшего временно было затруднено движение по двум полосам из пяти на внешней стороне кольца.

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Марина Совина
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