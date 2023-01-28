В Германии призвали главу МИД исправить слова о войне с Россией

Депутат Добриндт призвал главу МИД Германии Бербок исправить заявление о войне с Россией

Глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок исправить заявление о войне Европы с Россией, сделанное на заседании ПАСЕ 24 января. Его слова приводит ТАСС.

«Это весьма серьезное заблуждение министра иностранных дел. (…) Бербок должна в срочном порядке лично скорректировать свое заявление», — сказал он. Добриндт подчеркнул, что Запад не ведет войну против России. По его словам, страны Европы поддерживают право Киева на оборону.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Бербок полезной дурой из-за ее слов о ведении войны против России. Также Exxpress.at сообщило, что все больше жителей Германии требуют отставки главы МИД. Она призвала западных союзников объединиться, а также заявила, что они «ведут войну против России, а не друг против друга».

Кроме того, в январе глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла потребовал уволить главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за ее высказывания о «войне против России». По его словам, своим непрофессиональным поведением министр поставила под угрозу существование страны.