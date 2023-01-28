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00:45, 28 января 2023Россия

В ЛНР раскритиковали Джонсона за высказывания о «нормандском формате»

Глава МИД ЛНР Дейнего: у Джонсона нет права оценивать эффективность «нормандского формата»

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего подверг критике бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за его высказываний о работе «нормандского формата». Он отметил, что экс-премьер даже близко не был причастен к нему, чтобы давать какую-либо оценку его эффективности, сообщает ТАСС.

Дейнего подчеркнул, что на момент формирования «нормандского формата» Лондон не имел к нему абсолютно никакого отношения, добавив, что при этом сам Джонсон не имел отношения к британскому правительству.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с украинским каналом «Рада» заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией. По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался».

Посольство России в Лондоне прокомментировало слова Джонсона, усомнившись в договороспособности Запада после его высказываний. В посольстве отметили, что подобные заявления подрывают доверие к данному слову и готовности соблюдать взятые на себя обязательства.

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Марина Совина
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В ЛНР раскритиковали Джонсона за высказывания о «нормандском формате»
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