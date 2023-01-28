В Одесской области заявили о риске срыва морских мин с якорей из-за шторма

Власти Одесской области заявили о риске срыва морских мин с якорей из-за шторма

Власти Одесской области заявили о риске срыва с якорей морских мин — из-за шторма они могут прибиться к берегу. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

«Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу, а также дрейфования вдоль побережья. Берегите себя и родных! Не нарушайте соответствующие распоряжения ОВД и военного командования», — написал Братчук.

В ноябре 2022 года украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Позднее стало известно, что прогремевший в городе взрыв произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города из-за шторма. Как объяснили власти города, силами обороны был произведен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза была ликвидирована.