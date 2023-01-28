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15:36, 28 января 2023Спорт

Белорусская теннисистка прокомментировала победу на Australian Open

Теннисистка Арина Соболенко поблагодарила Елену Рыбакину после победы на Australian Open

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2023 года. Ее слова приводит официальный YouTube-канал турнира.

«Спасибо [американской теннисистке] Билли Джин Кинг, в первую очередь. Это невероятно вдохновляет — поднимать трофей буквально на ваших глазах. Спасибо за все то, что вы сделали для нашего спорта», — заявила теннисистка, выразив признательность также организаторам турнира, судьям и болельщикам.

Отдельно Соболенко поблагодарила свою команду и соперницу по финальному матчу — казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину, которая до 2018 года выступала за Россию. «Елена, спасибо тебе и твоей команде за отличный турнир. Ты невероятный игрок. Конечно, у нас будет еще много битв, надеюсь, именно в финалах ТБШ [турниров "Большого шлема"]», — добавила она.

В субботу, 28 января, Соболенко победила Рыбакину в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Ранее 24-летняя белорусская спортсменка уже выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. В паре с бельгийкой Элисе Мертенс она победила в 2019 году на US Open и в 2021 году на Australian Open.

Ксения Курашкина
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