Британские ученые выяснили, что плавание в открытой воде может вызвать отек легких

Британские ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде. Об этом сообщает WebMD.

Британский кардиолог Джеймс Олдман рассказал, что в ходе исследования была обнаружена связь между плаванием на открытой воде и отеком легких, при котором в воздушных мешках органа скапливается жидкость. Ученые определяют это состояние как иммерсионный отек легких или отек, вызванный плаванием.

Ученые выяснили, что один-два процента пловцов на открытой воде может пострадать от внезапного отека легких во время заплыва. Отмечается, что факторами риска являются пожилой возраст, большие расстояния, холодная вода, женский пол, высокое кровяное давление и болезни сердца. При этом возникновение отека не зависит от физической формы человека.

Ранее британские ученые заявили, что дополнительные шестиминутные интенсивные тренировки улучшают работу мозга и помогают человеку лучше справляться с когнитивными процессами. Замена интенсивной деятельности легкой или бездействием, наоборот, оказывает негативное влияние.