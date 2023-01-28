Стало известно о новой стратегии США на Украине

NYT: в США назвали поставки танков Украине наименее важным этапом передачи вооружения

Правительственные аналитики США назвали поставки танков Украине наименее важным этапом передачи вооружения и допустили, что армия республики перейдет к стратегии американских военных. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — указал военный аналитик, директор программы российских исследований в Центре военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман.

Как сообщается, эксперты спрогнозировали риск появления «патовой ситуации» на линии боевого соприкосновения на Украине в этом году. NYT отметило, что на протяжении первого года украинского кризиса стороны сосредоточились на артиллерийских обстрелах. Однако наиболее важным вооружением являлись быстроходные боевые бронированные машины, уточняет издание. Аналитики заявили, что бронемашины и артиллерия станут важнейшими поставками со стороны Запада Киеву.

Согласно NYT, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на новом этапе конфликта также могут использовать скоординированную атаку разными типами войск, в том числе пехота, танки и артиллерия. Подобная стратегия является основой военных операций армии США, сообщает издание.