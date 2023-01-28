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17:59, 28 января 2023Спорт

Исмаилов назвал фаворита боя Махачева с Волкановски

Магомед Исмаилов назвал Ислама Махачева фаворитом боя с Александром Волкановски

Фото: Craig Kidwell / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев назвал соотечественника Ислама Махачева фаворитом боя против австралийца Александра Волкановски. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Волкановски проигрывает по габаритам, а значит Исламу будет легче бороться. Мне кажется, для Волкановски это плохой вызов, он не вывезет бой с Махачевым», — заявил Исмаилов.

Махачев и Волкановски подерутся в ночь на 12 февраля в Австралии. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, полулегковес Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а россиянин впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Алексей Гусев
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