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09:37, 28 января 2023Мир

В МИД анонсировали первую встречу с новым послом США в России

Замглавы МИД Рябков заявил, что встретится с послом США Трейси в начале следующей недели

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Замглавы МИД России намерен встретиться с новым послом США в Москве Линн Трейси в начале следующей недели. Первую встречу с американским дипломатом в ее новой должности он анонсировал в беседе с РИА Новости.

«Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется, осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания», — пояснил Рябков.

По его словам, данная процедура уже согласована с Трейси. Согласно договоренности, посол США вручит грамоты лично Рябкову.

Ранее в январе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве надеются, что новый американский посол учтет ошибки Майкла Макфола, который занимал эту должность с 2012 по 2014 год, и не будет повторять их.

Трейси прибыла в Москву 25 января. Перед этим в Вашингтоне с ней встретился посол России в США Анатолий Антонов. Детали встречи не раскрывались​​​.

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Варвара Кошечкина
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