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18:22, 29 января 2023Наука и техника

Байрактар заявил о необходимости иметь разрешение США для использования F-35

Байрактар: покупатели истребителей F-35 не могут использовать их без разрешения Вашингтона

Фото: U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Adam Keele / Reuters

Глава правления ведущего производителя беспилотной летательной авиации, турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар заявил о необходимость иметь разрешение США для использования истребителей F-35. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает газета Aydınlık.

По данным издания, покупатели F-35 не смогут использовать их без разрешения Вашингтона. Известно, что США исключили Анкару из поставок истребителей F-35, так как страна приобрела российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Америка предложила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану купить более старую модель истребителей F-16.

Байрактар отметил, что суверенитет государств возможен только при способности разрабатывать собственные технологии. «Самое передовое решение, которое вы закупаете извне, гораздо хуже, чем даже самая посредственная технология, которую вы создаете своими силами. Высокие технологии сопровождаются оковами», — добавил он.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче ударных беспилотников Bayraktar TB2 от турецкого производителя.

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Екатерина Власова
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