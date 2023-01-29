Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Стефанос Циципас
Сегодня
11:30 (Мск)
Новак Джокович
Australian Open (м)
Барыс
Сегодня
14:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
14:30 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|20-й тур
Вальядолид
Сегодня
16:00 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|19-й тур
Ювентус
Сегодня
17:00 (Мск)
Монца
Италия - Серия А|20-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
09:45, 29 января 2023Спорт

Бетербиев оценил защиту трех чемпионских титулов

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что мог бы выступить лучше в бою с Энтони Ярдом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев оценил победу над британцем Энтони Ярдом на вечере бокса в Лондоне. Его слова приводятся на YouTube-канале Top Rank Boxing.

«Я не могу сказать, что я провел очень плохой бой, но если бы я сделал это снова, то хотел бы выступить лучше», — заявил 38-летний спортсмен. При этом он подчеркнул, что может расслабиться после победы. Бетербиев пожелал удачи своему оппоненту, посчитав, что у того еще все впереди.

Российский боксер одержал победу над соперником техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Ярда теперь 23 победы и три поражения.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В НАТО заверили в готовности к прямой конфронтации с Россией
Бетербиев оценил защиту трех чемпионских титулов
Стала известна причина тройного убийства в Москве
В Крыму оценили ракетную угрозу Киева как «гавканье из-под дивана»
В США распустили виновное в гибели афроамериканца полицейское подразделение
Синоптик пообещал москвичам тепло в традиционно холодные дни
29-летняя американка притворилась подростком и поступила в школу
Опубликованы советы для желающих увеличить свой доход
В МИД России объяснили причину передачи американских танков Киеву
Российский зенитчик рассказал об уничтожении украинских беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.