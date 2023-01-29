Бетербиев оценил защиту трех чемпионских титулов

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что мог бы выступить лучше в бою с Энтони Ярдом

Российский боксер Артур Бетербиев оценил победу над британцем Энтони Ярдом на вечере бокса в Лондоне. Его слова приводятся на YouTube-канале Top Rank Boxing.

«Я не могу сказать, что я провел очень плохой бой, но если бы я сделал это снова, то хотел бы выступить лучше», — заявил 38-летний спортсмен. При этом он подчеркнул, что может расслабиться после победы. Бетербиев пожелал удачи своему оппоненту, посчитав, что у того еще все впереди.

Российский боксер одержал победу над соперником техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Ярда теперь 23 победы и три поражения.

