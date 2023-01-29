Названо имя следующего соперника Бетербиева

Российский боксер Артур Бетербиев проведет следующий бой против британца Каллума Смита

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал имя следующего соперника россиянина Артура Бетербиева. Его слова приводит «Матч ТВ».

Сулейман сообщил, что спортсмен подерется с 32-летним британцем Каллумом Смитом. Дату и место проведения поединка функционер не назвал.

Сулейман также оценил победу россиянина над британцем Энтони Ярдом на вечере бокса в Лондоне. «Бетербиев — один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжелый бой, и ему нужно будет немного отдохнуть», — заявил он.

Ранее в воскресенье, 29 января, Бетербиев одержал победу над Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе Смита 29 выигранных поединков и одно поражение.