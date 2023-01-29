Названо имя следующего соперника Бетербиева
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал имя следующего соперника россиянина Артура Бетербиева. Его слова приводит «Матч ТВ».
Сулейман сообщил, что спортсмен подерется с 32-летним британцем Каллумом Смитом. Дату и место проведения поединка функционер не назвал.
Сулейман также оценил победу россиянина над британцем Энтони Ярдом на вечере бокса в Лондоне. «Бетербиев — один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжелый бой, и ему нужно будет немного отдохнуть», — заявил он.
Ранее в воскресенье, 29 января, Бетербиев одержал победу над Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.
Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе Смита 29 выигранных поединков и одно поражение.