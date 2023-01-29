Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка объяснила решение

Фигуристка Мария Талалайкина заявила, что в России ей лучше, чем в Италии

Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка Мария Талалайкина объяснила решение. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я рада, что выступаю и что вернулась домой. Конечно, лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии», — заявила спортсменка. Она выразила надежду, что в нынешнем сезоне у нее будет шанс попасть в сборную Санкт-Петербурга. Для этого фигуристка планирует выступать на всех возможных турнирах.

В октябре 2022 года стало известно, что Талалайкина будет вновь представлять Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына. Причиной стал отказ правительства Италии выдать россиянке вид на жительство. С декабря 2021 года она каталась под флагом Италии.

20-летняя Талалайкина — бронзовый призер этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 она заняла девятое место.