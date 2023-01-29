Представитель МИД Захарова попросила Финляндию оценить реакцию Швеции на сожжение Корана

Хельсинки следует дать оценку реакции Стокгольма на акцию сожжения Корана, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Заодно хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана — это свобода самовыражения. Не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?» — отреагировала дипломат на заявление главы финского МИД Пекки Хаависто, допустившего связь России с теми, кто провел акцию.

Ранее у консульского отдела России в Дании также провели акцию по сожжению Корана.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатор — датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан.