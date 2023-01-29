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16:18, 29 января 2023Мир

Захарова попросила Финляндию оценить реакцию Швеции на сожжение Корана

Представитель МИД Захарова попросила Финляндию оценить реакцию Швеции на сожжение Корана

Фото: Henry Nicholls / РИА Новости

Хельсинки следует дать оценку реакции Стокгольма на акцию сожжения Корана, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Заодно хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана — это свобода самовыражения. Не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?» — отреагировала дипломат на заявление главы финского МИД Пекки Хаависто, допустившего связь России с теми, кто провел акцию.

Ранее у консульского отдела России в Дании также провели акцию по сожжению Корана.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатор — датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан.

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Глеб Бажуткин
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