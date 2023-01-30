Один человек погиб при попадении ракеты С-300 в жилой дом в Харькове

Синегубов: при попадении ракеты С-300 в жилой дом в Харькове один человек погиб, 3 ранены

В результате попадания ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в жилой четырехэтажный дом в Киевском районе Харькова погибла пожилая женщина. Об этом глава украинской администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По словам Синегубова, муж погибшей находился рядом с ней, однако ранений не получил. Всего пострадали три человека. Их состояние не уточняется.

Отмечается, что дом частично разрушен, жильцов эвакуировали. На месте работают экстренные службы.

О попадании ракеты С-300 в жилой дом в Харькове стало известно в ночь на понедельник, 30 января.

14 января, в Днепре в результате взрыва частично обрушилась многоэтажка. Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.