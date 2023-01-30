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13:54, 30 января 2023Интернет и СМИ

Песков призвал не тратить время на фильм «Би-би-си» с Борисом Джонсоном

Дмитрий Песков призвал не тратить время на фильм «Би-би-си» с Борисом Джонсоном

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не тратить время на просмотр документального фильма британского телеканала «Би-би-си» с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который в одном из опубликованных отрывков заявлял об угрозах со стороны президента России Владимира Путина перед началом спецоперации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что тратить время на просмотр фильма нет смысла, если он будет посвящен заявлениям Джонсона об угрозах со стороны Путина. «Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую», — высказался он.

«Мы не можем реагировать на выход фильмов на "Би-би-си". Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно и сегодня утром обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод», — ответил Песков на вопрос, будет Кремль реагировать на выход фильма.

Представитель Кремля также назвал ложью заявление Джонсона об угрозе российского лидера.

Ранее экс-премьер Британии раскрыл подробности о разговоре с Путиным перед началом спецоперации на Украине. «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — привел Джонсон якобы слова Путина. Он также заявил, что российский лидер пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала спецоперации.

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Олег Давыдов
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