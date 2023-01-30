В Госдуме назвали меры для ускорения интеграции новых регионов

Депутат Бессараб: необходимо создать единое правовое поле для интеграции новых регионов

Для скорейшей интеграции новых регионов в состав Российской Федерации нужно как можно быстрее создать единое правовое поле. Такие меры в разговоре с «Лентой.ру» назвала необходимыми член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Должно быть единое правовое поле. У нас есть определенный опыт с Крымским полуостровом, а именно мягкая интеграция законодательства с тем, чтобы не навредить ни гражданам, ни бизнесу Светлана Бессараб депутат Госдумы

Депутат напомнила, что с 1 марта в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) начнут назначать пенсии по российским нормам.

«Если при пересчете пенсионное обеспечение будет меньше, чем гражданин получал раньше, то ему будет назначена пенсия в том размере, в котором он ранее получал. Что касается всех социальных гарантий и льгот, то, конечно, они будут предоставляться на равных условиях всем гражданам РФ. Помимо этого, будут предоставлены дополнительные гарантии для тех, кто потерял жилье», — сказала парламентарий.

По пенсионному обеспечению процесс займет почти десятилетие, что касается всех других мер и гарантий, это будет более быстрый период Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее стало известно, что четыре новых региона, вошедших в состав России, перейдут на московское время.