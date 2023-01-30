Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:31, 30 января 2023Россия

В Госдуме назвали меры для ускорения интеграции новых регионов

Депутат Бессараб: необходимо создать единое правовое поле для интеграции новых регионов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Для скорейшей интеграции новых регионов в состав Российской Федерации нужно как можно быстрее создать единое правовое поле. Такие меры в разговоре с «Лентой.ру» назвала необходимыми член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Должно быть единое правовое поле. У нас есть определенный опыт с Крымским полуостровом, а именно мягкая интеграция законодательства с тем, чтобы не навредить ни гражданам, ни бизнесу

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Депутат напомнила, что с 1 марта в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) начнут назначать пенсии по российским нормам.

«Если при пересчете пенсионное обеспечение будет меньше, чем гражданин получал раньше, то ему будет назначена пенсия в том размере, в котором он ранее получал. Что касается всех социальных гарантий и льгот, то, конечно, они будут предоставляться на равных условиях всем гражданам РФ. Помимо этого, будут предоставлены дополнительные гарантии для тех, кто потерял жилье», — сказала парламентарий.

По пенсионному обеспечению процесс займет почти десятилетие, что касается всех других мер и гарантий, это будет более быстрый период

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Ранее стало известно, что четыре новых региона, вошедших в состав России, перейдут на московское время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила об опасных последствиях из-за заявлений Джонсона
Раскрыта стоимость самого дешевого жилья на популярном турецком курорте
На Украине отреагировали на взрывы в Иране персидской народной мудростью
Перечислены самые надежные производители видеокарт
Раскрыта стоимость самой дешевой студии в Москве
Сотрудницу полиции заподозрили в романе с наркобароном и начальником
В Польше заявили о создании коалиции против участия россиян в Олимпиаде-2024
Бывший генпрокурор Украины призвал провести максимальную мобилизацию
25 пострадавших при беременности женщин пожаловались Путину на врачей
Сотрудница Victoria's Secret раскрыла неуместные вопросы от мужчин в магазине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.