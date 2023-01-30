В Кремле заявили о беспокойстве Европы из-за вовлеченности в конфликт на Украине

Песков: в странах Европы есть силы, обеспокоенные вовлеченностью в конфликт на Украине

В странах Европы есть силы, которые обеспокоены степенью вовлеченности региона в конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины», — уточник политик.