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13:20, 30 января 2023Мир

Песков предложил Шольцу почитать исторические книги

Пресс-секретарь президента Песков предложил Шольцу почитать исторические книги
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «читает постоянно», однако он не стал уточнять, какие именно труды предпочитает политик. При этом в Кремле предложили почитать канцлеру Германии Олафу Шольцу исторические книги, не уточняя, с чем связано такое пожелание. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не считаю себя вправе давать канцлеру ФРГ рекомендации, какие книги ему читать. Хорошо бы, конечно, исторические», — заметил Песков.

Совет пресс-секретаря прозвучал на фоне сообщений о поставках танков до 14 танков Leopard 2. До этого Германия передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что предоставит Украине 31 танк M1 Abrams, а ряд стран-членов НАТО пообещали поставить имеющиеся у них танки Leopard.

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Виктория Кондратьева
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