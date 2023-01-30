Пресс-секретарь президента Песков предложил Шольцу почитать исторические книги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «читает постоянно», однако он не стал уточнять, какие именно труды предпочитает политик. При этом в Кремле предложили почитать канцлеру Германии Олафу Шольцу исторические книги, не уточняя, с чем связано такое пожелание. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не считаю себя вправе давать канцлеру ФРГ рекомендации, какие книги ему читать. Хорошо бы, конечно, исторические», — заметил Песков.

Совет пресс-секретаря прозвучал на фоне сообщений о поставках танков до 14 танков Leopard 2. До этого Германия передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что предоставит Украине 31 танк M1 Abrams, а ряд стран-членов НАТО пообещали поставить имеющиеся у них танки Leopard.