Вылетевший из Салехарда российский самолет столкнулся со стаей птиц

Самолет, вылетевший из Салехарда в Новый Уренгой, столкнулся во время полета со стаей птиц

Самолет российской авиакомпании «Ямал», вылетевший из Салехарда в Новый Уренгой, столкнулся со стаей птиц во время полета. Подробности публикует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в понедельник, 30 января. «В 10:52 экипаж воздушного судна авиакомпании "Ямал", на борту которого находились 58 пассажиров, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома самолета со стаей птиц. В 11:32 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения», — говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что никто из находящихся в лайнере пассажиров и членов летного состава не пострадал. При осмотре Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) наземными службами аэропорта были обнаружены повреждения лопаток правого двигателя. Лайнер временно отстранен от полетов. Сейчас специалисты проводят дополнительную оценку его технического состояния.

По результатам происшествия Новоуренгойская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения аэропортом Салехарда законодательства о безопасности полетов.

Ранее в январе камера в кабине пилота Boeing 737 записала на видео столкновение самолета с птицей. Воздушное судно спускалось к взлетно-посадочной полосе, когда навстречу ему полетел голубь. Птица с силой столкнулась с самолетом, оставив на лобовом стекле следы крови и перья.