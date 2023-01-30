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21:56, 30 января 2023Спорт

Агент Головина оценил извинения игрока сборной Украины за объятия с россиянином

Агент Головина заявил, что их с игроком не волнует ситуация с извинениями Малиновского

Фото: Panoramic / Global Look Press

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина, оценил решение хавбека «Марселя» и сборной Украины Руслана Малиновского, который извинился за объятия с россиянином. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Головина, их ситуация совершенно не волнует и относится она только к украинцу. «Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос», — добавил Клюев.

Малиновский извинился перед соотечественниками за объятия с Головиным 30 января. Он назвал произошедшее случайностью и заявил, что ему стоило обойти россиянина стороной.

Малиновский и Головин обнялись после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.

Алексей Гусев
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