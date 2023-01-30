МОК заявил, что концепция выступления россиян под нейтральным флагом зарекомендовала себя

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о возвращении российских спортсменов на турниры. Об этом сообщается в Twitter организации.

В МОК посчитали, что концепция выступления россиян под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и сейчас обсуждается членами комитета. Они одобрили участие российских теннисистов в нейтральном статусе на турнире Australian Open и подчеркнули, что такой концепт поддерживается большинством участников олимпийского движения.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

На Australian Open россияне выступали в нейтральном статусе. Лучший результат среди отечественных теннисистов показал Карен Хачанов, дошедший до полуфинала турнира.